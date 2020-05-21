Сегодня отмечают Всемирный день вышиванки. Поздравления в картинках

21 мая в Украине отмечается Всемирный день вышиванки , из-за отмены массовых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением карантина, отмечать праздник будут в онлайн формате. Українські Новини собрали красивые картинки, как поздравить с Днем вышиванки.

Всемирный день вышиванки. Фото: 24tv.ua

С Днем украинской вышиванки. Фото: 24tv.ua

С Днем вышиванки. Фото: glavred.info

21 мая - Всемирный день вышиванки. Фото: glavred.info

Как поздравить с Всемирным днем вышиванки. Фото: glavred.info

Поздравления в картинках. Фото: glavred.info

Как сообщали Украинские Новости, ежегодно День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. В этом году День Киева будет праздноваться 31 мая в онлайн формате.

В первый месяц лета, 7 июня православные христиане будут праздновать Троицу. В связи с государственным праздником, в украинцев будет 3 выходных дня.

В июне украинцы будут отдыхать 10 дней, среди которых будет 2 дополнительных официальных выходных дней в связи с государственными праздниками.