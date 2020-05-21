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21 мая 2020, четверг, 06:30 121
Lifestyle 2020-05-21T07:30:02+03:00
Українські Новини
Сегодня отмечают Всемирный день вышиванки. Поздравления в картинках

Сегодня отмечают Всемирный день вышиванки. Поздравления в картинках

Ирина Николенко
Вышиванка, День вышиванки, Праздники 2020, карантин в Украине
Всемирный день вышиванки. Фото: Информатор
Всемирный день вышиванки. Фото: Информатор

21 мая в Украине отмечается Всемирный день вышиванки, из-за отмены массовых мероприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции и введением карантина, отмечать праздник будут в онлайн формате. Українські Новини собрали красивые картинки, как поздравить с Днем вышиванки.

Всемирный день вышиванки. Фото: 24tv.uaВсемирный день вышиванки. Фото: 24tv.ua

С Днем украинской вышиванки. Фото: 24tv.uaС Днем украинской вышиванки. Фото: 24tv.ua

С Днем вышиванки. Фото: glavred.infoС Днем вышиванки. Фото: glavred.info

Фото: glavred.info21 мая - Всемирный день вышиванки. Фото: glavred.info

Как поздравить с Всемирным днем вышиванки. Фото: glavred.infoКак поздравить с Всемирным днем вышиванки. Фото: glavred.info

Поздравления в картинках. Фото: glavred.infoПоздравления в картинках. Фото: glavred.info

Как сообщали Украинские Новости, ежегодно День Киева отмечают в последнее воскресенье мая. В этом году День Киева будет праздноваться 31 мая в онлайн формате.

В первый месяц лета, 7 июня православные христиане будут праздновать Троицу. В связи с государственным праздником, в украинцев будет 3 выходных дня.

В июне украинцы будут отдыхать 10 дней, среди которых будет 2 дополнительных официальных выходных дней в связи с государственными праздниками.

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