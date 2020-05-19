День Киева в этом году отмечается 31 мая: как будут праздновать в карантин

В этом году День Киева выпадает на 31 мая, но в связи с пандемией коронавируса и продление карантина, грандиозные мероприятия в этом году не состоятся. Праздновать День рождение столицы Украины планируют в новом онлайн-формате, передают Українські Новини.

Традиционно, День Киева отмечают в последнее воскресенье весны. В этом году праздник выпал на 31 мая. В этом году Киеву исполнится 1538 лет.

Ежегодно День Киева отмечают грандиозными мероприятиями. Организовывают пробег под каштанами, концерты на Майдане Независимости, велопробеги, фестивали воздушных змеев и много другие.

Из-за пандемии коронавируса и запрета проводить массовые мероприятия, традиционных празднований не будет. В тоже время, День Киева переносить на другие даты тоже не будут, но празднование состоится в новом онлайн-формате. Программа мероприятий с участием звезд, а также флешмобов, конкурсов пока что разрабатывается, она появиться в ближайшие дни.

История праздника и интересные факты о Киеве

Впервые День Киева праздновали в конце мая 1982 – 1500-летие Киева. А через 2 года, 1984 начали проводить постоянные вернисажи на Андреевском спуске. Официально День Киева отпраздновали в последнее воскресенье мая 1987.

Самая длинная улица Киева ­– Броварской проспект, длина которого около 14 км.

Самая короткая улица – Инженерный переулок. Его длина менее 50 метров. В переулке расположены всего 3 дома.

Самая широкая главная улица среди Европейских столиц – Крещатик. Ее ширина достигает 75 метров от дома к дому.

Узкая улица, где ширина проезжей части всего 5,4 метра – Георгиевский переулок.

Древнейшая улица Киева – Владимирская, ей более тысячи лет.

В Киеве расположен один из самых высоких памятников в мире – Родина-Мать. Высота монумента с постаментом 102 метра что на девять метров больше чем размеры символа Нью-Йорк статуи Свободы.

Киевский метрополитен один из старейших в Европе. Самая глубокая станция – "Арсенальная", расположена под землей в 105 метров.

Самый посещаемый музей Киева – Национальный историко-культурный заповедник "Киево-Печерская Лавра". Ежегодно его посещают более одного миллиона туристов со всего мира.

В честь столицы Украины назвали астероид – "2171 Киев".

Как сообщали Українські Новини, в июне будет 10 официальных выходных дней в связи с двумя государственными праздниками – Троица и День Конституции.

Троицу-2020 будут отмечать 7 июня и в украинцев будет три официальных выходных дней.