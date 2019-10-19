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19 октября 2019, суббота, 21:23 495
Верховная Рада и партии 2019-10-19T21:31:04+03:00
Українські Новини
В Украине хотят отменить люстрацию: "Слуга народа" внесла в Раду законопроект

В Украине хотят отменить люстрацию: "Слуга народа" внесла в Раду законопроект

Закон о люстрации, Люстрация, Партия
Верховна Рада. Фото: wikipedia
Верховна Рада. Фото: wikipedia

Народный депутат от Слуги народа Максим Бужанский внес законопроект  № 2287 об отмене закона о люстрации. Об этом говорится на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

Текст законопроекта О признании утратившим силу Закона Украины "Об очистке власти" отсутствует.

Как сообщали Українськi Новини, 16 октября 2014 года закон о люстрации вступил в силу.

17 октября 2019 года ЕСПЧ признал люстрацию чиновников в Украине нарушающей права человека. В своем решении ЕСПЧ единогласно установил нарушение ст. 6 (право на справедливый суд) Европейской конвенции по правам человека в связи со слишком длительным рассмотрением дел заявителей в украинских судах, а также нарушение ст. 8 (право на уважение частной жизни).

ЕСПЧ отметил, что люстрация в Украине применялась к очень широкому кругу лиц и привела к увольнению заявителей только на том основании, что они занимали должности на государственной службе в течение более чем 1 года во времена президентства Виктора Януковича, или на основании занятия должностей в партии до 1991 года.

Евросуд подчеркнул, что закон  о люстрации не установил конкретные незаконные действия указанных чиновников.

Больше новостей о: Закон о люстрации Люстрация Партия "Слуга народа" Максим Бужанский

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