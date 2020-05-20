Я за один стол с такими бандитами не сяду, — Зеленский о мэре Черкасс Бондаренко

Президент Владимир Зеленский заявил, что не сядет за один стол с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, который ослабил карантин в своем городе. Об этом он сказал во время пресс-конференции, комментируя ситуацию вокруг мэра. "Я не знаю как говорить о мэре Черкасс, когда он проходит по 19 уголовным производствам. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду", - сказал он. При этом, по словам Зеленского, его избрал народ и это его право. "Пожалуйста, избирайте бандитов, если хотите", - заявил Президент. Он считает, что с Бондаренко повел себя некорректно и делал популистские заявления. Как сообщали Українськi Новини, мэр Черкасс Бондаренко готов к публичной встрече с Зеленским. Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе. При этом министр внутренних дел Арсен Аваков предупреждает городские власти Черкасс о жестком реагировании на смягчение карантинных мер.Українські Новини ведут тестовую онлайн-трансляцию с пресс-конференции.