Я за один стол с такими бандитами не сяду, — Зеленский о мэре Черкасс Бондаренко

Президент Владимир Зеленский заявил, что не сядет за один стол с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, который ослабил карантин в своем городе. Об этом он сказал во время пресс-конференции, комментируя ситуацию вокруг мэра.



"Я не знаю как говорить о мэре Черкасс, когда он проходит по 19 уголовным производствам. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду", - сказал он.

При этом, по словам Зеленского, его избрал народ и это его право.

"Пожалуйста, избирайте бандитов, если хотите", - заявил Президент.

Он считает, что с Бондаренко повел себя некорректно и делал популистские заявления.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Черкасс Бондаренко готов к публичной встрече с Зеленским.

Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков предупреждает городские власти Черкасс о жестком реагировании на смягчение карантинных мер.



Українські Новини ведут тестовую онлайн-трансляцию с пресс-конференции.



