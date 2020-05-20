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20 мая 2020, среда, 13:13 286
Президент 2020-05-20T15:00:03+03:00
Українські Новини
Я за один стол с такими бандитами не сяду, — Зеленский о мэре Черкасс Бондаренко

Я за один стол с такими бандитами не сяду, — Зеленский о мэре Черкасс Бондаренко

Валерия Драгомирова
Владимир Зеленский, Анатолий Бондаренко, мэр Черкасс, пресс-конференция Зеленского
Пресс-конференция Зеленского. Фото: ОПУ
Пресс-конференция Зеленского. Фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что не сядет за один стол с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко, который ослабил карантин в своем городе. Об этом он сказал во время пресс-конференции, комментируя ситуацию вокруг мэра. 


"Я не знаю как говорить о мэре Черкасс, когда он проходит по 19 уголовным производствам. Кто это? Я за один стол с такими бандитами не сяду", - сказал он. 

При этом, по словам Зеленского, его избрал народ и это его право.

"Пожалуйста, избирайте бандитов, если хотите", - заявил Президент.

Он считает, что с Бондаренко повел себя некорректно и делал популистские заявления.

Как сообщали Українськi Новини, мэр Черкасс Бондаренко готов к публичной встрече с Зеленским.

Бондаренко уверен в обоснованности смягчения карантинных мер в городе.

При этом министр внутренних дел Арсен Аваков предупреждает городские власти Черкасс о жестком реагировании на смягчение карантинных мер.

Українські Новини ведут тестовую онлайн-трансляцию с пресс-конференции

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