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20 травня 2020, середа, 11:15 8
Президент 2020-05-20T11:45:01+03:00
Українські Новини
Міжобласний транспорт готовий до запуску в 6 областях, - Зеленський

Міжобласний транспорт готовий до запуску в 6 областях, - Зеленський

Анна Рудык
Карантин, Володимир Зеленський, Коронавірус, відновлення транспорту

Президент Володимир Зеленський зазначає, що тільки 6 областей готові до відновлення міжобласного транспортного повідомлення, у зв'язку з чим його відновлення поки неможливо.

Про це він сказав під час прес-конференції, передають Українські Новини.

"Сьогодні на засіданні уряду буде ухвалено рішення), з 22 травня запрацює транспорт міський і приміський, між областями ми поки що не може забезпечити транспорт, тому що у нас тільки 6 областей готові до цього, лише в 6 областях ми бачимо нормальну статистику, де йде зниження захворюваності", - сказав він.

Як повідомляли Українські Новини, Україна готова синхронно відновити регулярні пасажирські авіаперевезення з Грузією, яка планує відкрити кордони для туристів і відновити авіасполучення з 1 липня.

Також в той час, як Кабмін планує відновити рух наземного транспорту, приватні перевізники, зокрема власники маршрутних таксі в різних містах України, можуть підвищити тарифи на проїзд.

Крім того, громадський транспорт після відновлення роботи буде перевозити не більше половини від кількості пасажирів, на яку він розрахований.

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