В Раде инициируют создание ВСК по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко

Депутаты Верховной Рады инициируют создание временной следственной комиссии по записям разговоров Джозефа Байдена и Петра Порошенко от 16 ноября 2016 года, обнародованным депутатом Рады Андреем Деркачем (внефракционный).

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала "112 Украина", передают Українськi Новини.

"Уже есть инициатива в парламенте касательно создания временной следственной комиссии, связанной с оценкой и рассмотрением вопросов, которые всплыли во время этой пресс-конференции (Ред. - записи разговора Байдена и Порошенко Деркач обнародовал на пресс-конференции)", - сказал он.

Разумков отметил, что данная инициатива пока что никак не оформлена в виде документа.

По его мнению, создание и действия соответствующей ВСК будут осуществлены в скором времени.

Как сообщали Українськi Новини, в Офисе представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дезира заявили, что Законопроект о медиа содержит инструменты цензуры.

Ранее депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых бывший Президент Украины хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%.