подписаться на рассылку
26.35 26.67
28.55 29.16
˟
20 мая 2020, среда, 08:28 1361
Верховная Рада и партии 2020-05-20T10:45:02+03:00
Українські Новини
В Раде инициируют создание ВСК по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко

В Раде инициируют создание ВСК по записям Деркача о разговорах Байдена и Порошенко

Анна Рудык
Верховная Рада, Андрей Деркач, Петр Порошенко, Дмитрий Разумков, Записи Деркача
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Депутаты Верховной Рады инициируют создание временной следственной комиссии по записям разговоров Джозефа Байдена и Петра Порошенко от 16 ноября 2016 года, обнародованным депутатом Рады Андреем Деркачем (внефракционный).

Об этом председатель парламента Дмитрий Разумков сказал в эфире телеканала "112 Украина", передают Українськi Новини.

"Уже есть инициатива в парламенте касательно создания временной следственной комиссии, связанной с оценкой и рассмотрением вопросов, которые всплыли во время этой пресс-конференции (Ред. - записи разговора Байдена и Порошенко Деркач обнародовал на пресс-конференции)", - сказал он.

Разумков отметил, что данная инициатива пока что никак не оформлена в виде документа.

По его мнению, создание и действия соответствующей ВСК будут осуществлены в скором времени.

Как сообщали Українськi Новини, в Офисе представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дезира заявили, что Законопроект о медиа содержит инструменты цензуры.

Ранее депутат Андрей Деркач опубликовал аудиозаписи разговоров с "голосами, похожими на Порошенко и Байдена", на которых бывший Президент Украины хвастается, что поднял тарифы вместо 75% на 100%. 

Больше новостей о: Верховная Рада Андрей Деркач Петр Порошенко Дмитрий Разумков Записи Деркача

Тимошенко вместо заседания Рады отдыхала в спа-оте...
Байден требовал от Порошенко сменить правительство...
Новый налог на вылет, растет тариф на воду, Пороше...
Президент и глава парламента возложили цветы к мог...
Пресс-конференция Зеленского в Мариинском парке. Текстовый онлайн
После трехдневного падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
Новости
В Вооруженных силах после спада выросло количество новых случаев Covid-19 10:47
Пресс-конференция Зеленского. Скриншот трансляции
В Киеве началась пресс-конференция Зеленского: видеотрансляция 10:42
Психиатрическая служба будет финансироваться по отдельному механизму, - Степанов 10:30
Пять человек проводят акцию о "сливе" дела Гандзюк возле пресс-конференции Зеленского 10:30
Доллар продолжает падать, а евро внезапно подорожал. Курс валют на 20 мая 10:25
больше новостей
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
Ослабление карантина: как будут работать спортзалы и фитнесс-клубы 22:24 Инфографика
Летнего тепла ждать не стоит. Синоптики дали неутешительный прогноз на конец мая 05:30 Карта
Новую пенсионную систему в Украине запустят с октября: кого коснется и что изменит 05:40 Инфографика
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
больше новостей
МОН просит разрешить посещение учебных заведений для контрольных, лабораторных и практических работ 17:19
"Там договоренность". Андрей Портнов рассказал, почему Порошенко не вручено подозрение 15:33
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
Джозеф Байден и Петр Порошенко. Фото из открытых источников
Я повысил тарифы на 100%, когда МВФ требовал на 75%, – обнародованы разговоры Порошенко с Байденом 16:17 Аудиозапись
Вакарчук вошел в тройку политиков, которым люди больше всего не доверяют 06:19 Инфографика
больше новостей
Сегодня у Зеленского годовщина: год назад состоялась его инаугурация
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok