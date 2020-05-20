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20 травня 2020, середа, 09:00 19
Силові структури 2020-05-20T11:30:04+03:00
Українські Новини
На Порошенка завели справу про держзраду через "плівки Деркача", — ЗМІ

На Порошенка завели справу про держзраду через "плівки Деркача", — ЗМІ

Валерия Драгомирова
Джозеф Байден, держзрада, Порошенко Петро, Плівки Деркача
Джозеф Байден і Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел
Джозеф Байден і Петро Порошенко. Фото з відкритих джерел

Офіс генпрокурора вніс в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості стосовно "плівок Деркача", на яких нібито колишній президент Петро Порошенко та екс-віце-президент США Джо Байден.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела в Офісі генпрокурора.

Розслідування розпочато за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК.

До матеріалів виробництва долучать надану нардепом Андрієм Деркачем флешку з аудіозаписами, де звучать голоси, схожі на голоси п'ятого президента і лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, колишнього віце-президента США Джо Байдена і екс-держсекретаря США Джона Керрі.

Як повідомляли Українські Новини, в оприлюднених розмовах голос схожий на Порошенка сказав, що підвищив тарифи на 100%, коли МВФ вимагав на 75%.

Крім того, на "плівках Деркача" Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ.

Тим часом у Раді ініціюють створення ТСК стосовно записів Деркача про розмови Байдена і Порошенка.

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