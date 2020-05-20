На Порошенка завели справу про держзраду через "плівки Деркача", — ЗМІ

Офіс генпрокурора вніс в Єдиний реєстр досудових розслідувань відомості стосовно "плівок Деркача", на яких нібито колишній президент Петро Порошенко та екс-віце-президент США Джо Байден.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на свої джерела в Офісі генпрокурора.



Розслідування розпочато за ч. 1 ст. 111 (Державна зрада) і ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) КК.

До матеріалів виробництва долучать надану нардепом Андрієм Деркачем флешку з аудіозаписами, де звучать голоси, схожі на голоси п'ятого президента і лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка, колишнього віце-президента США Джо Байдена і екс-держсекретаря США Джона Керрі.



Як повідомляли Українські Новини, в оприлюднених розмовах голос схожий на Порошенка сказав, що підвищив тарифи на 100%, коли МВФ вимагав на 75%.



Крім того, на "плівках Деркача" Байден вимагав від Порошенка змінити уряд і генпрокурора для отримання траншу МВФ.



Тим часом у Раді ініціюють створення ТСК стосовно записів Деркача про розмови Байдена і Порошенка.