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20 мая 2020, среда, 07:00 184 Новости дня
Политика 2020-05-20T07:30:02+03:00
Українські Новини
Новый налог на вылет, растет тариф на воду, Порошенко выполнял телефонные указания Байдена

Новый налог на вылет, растет тариф на воду, Порошенко выполнял телефонные указания Байдена

Денис Иванеско
Метро, Самолеты, Общественный транспорт, Петр Порошенко, Главное за день, тариф на воду, Записи Деркача

Киев повышает тариф на воду. Пока на 19% с нового года. Теперь за 1 куб воды с водоотводом будем платить по 27,32 грн. Если комиссия утвердит предложение Киевводоканала.  


Рада вводит новый налог - на вылет пассажиров из аэропорта. С каждого пассажира будут брать по 2 доллара США при вылете за рубеж и по полдоллара - за полет внутри страны. Платить сбор будут авиакомпании, но в конечном итоге все расходы лягут на пассажира. Депутаты ссылаются на международный опыт. Законопроект прошел первое чтение. Впереди голосование в целом и подпись президента.

Самолеты пока летают по спецразрешениям. Нормальное авиасообщение обещают с июня. Ориентировочно с 15 числа, когда небо откроет ЕС.

Со следующего понедельника в Киеве готовятся запустить метро - там уже вовсю наносят антикарантинную разметку. 
Жетончиков больше не будет - их заменят одноразовые билеты с кодом или многоразовые проездные.

Троллейбусы, автобусы маршрутки и трамваи в полном объеме обещают пустить уже в пятницу. Пускать будут не по 10 человек как сейчас, а в половину вместимости.

Скандал недели. А может и месяца. Депутат Рады Андрей Деркач опубликовал запись телефонного разговора Порошенко с вице-президентом США Байденом, когда еще оба были при власти. Из разговора понятно, что Байден дает президенту Украины прямые указания и тот их безукоснительно выполняет.

Порошенко даже хвастается, что поднял своему населению тарифы еще выше, чем просил МВФ.
Байден просит ускорить национализацию Приватбанка Коломойского и называет олигарха "занозой в заднице", а Порошенко в свою очередь просил Байдена повлиять на Самопомощь, чтоб она  дала голоса за назначение гражданки США Яресько премьер-министром Украины. Тогда она была министром финансов.Порошенко отчитывается Байдену, что выполнил его поручение и выбил из Шокина заявление об отставке с поста Генпрокурора и просит согласовать на эту должность своего соратника Луценко.

Вообщем, полное внешнее управление Украиной во всей красе. Пикантности пленкам добавляет американская повестка. Байден - главный конкурент Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США. Он чуть-чуть опережает своего конкурента. Как раз на один украинский скандал)  
Вот полная запись пресс-конференции Деркача.

Зеленский в среду проведет пресс-конференцию по итогам первой годовщины своего президентства.  Журналистов собирают в парке Мариинского дворца. Пустят не всех. Из-за карантина.

В среду и четверг пасмурно. Без осадков. 

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