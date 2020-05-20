Новый налог на вылет, растет тариф на воду, Порошенко выполнял телефонные указания Байдена

Киев повышает тариф на воду. Пока на 19% с нового года. Теперь за 1 куб воды с водоотводом будем платить по 27,32 грн. Если комиссия утвердит предложение Киевводоканала.



Рада вводит новый налог - на вылет пассажиров из аэропорта. С каждого пассажира будут брать по 2 доллара США при вылете за рубеж и по полдоллара - за полет внутри страны. Платить сбор будут авиакомпании, но в конечном итоге все расходы лягут на пассажира. Депутаты ссылаются на международный опыт. Законопроект прошел первое чтение. Впереди голосование в целом и подпись президента.

Самолеты пока летают по спецразрешениям. Нормальное авиасообщение обещают с июня. Ориентировочно с 15 числа, когда небо откроет ЕС.

Со следующего понедельника в Киеве готовятся запустить метро - там уже вовсю наносят антикарантинную разметку.

Жетончиков больше не будет - их заменят одноразовые билеты с кодом или многоразовые проездные.

Троллейбусы, автобусы маршрутки и трамваи в полном объеме обещают пустить уже в пятницу. Пускать будут не по 10 человек как сейчас, а в половину вместимости.

Скандал недели. А может и месяца. Депутат Рады Андрей Деркач опубликовал запись телефонного разговора Порошенко с вице-президентом США Байденом, когда еще оба были при власти. Из разговора понятно, что Байден дает президенту Украины прямые указания и тот их безукоснительно выполняет.



Порошенко даже хвастается, что поднял своему населению тарифы еще выше, чем просил МВФ.

Байден просит ускорить национализацию Приватбанка Коломойского и называет олигарха "занозой в заднице", а Порошенко в свою очередь просил Байдена повлиять на Самопомощь, чтоб она дала голоса за назначение гражданки США Яресько премьер-министром Украины. Тогда она была министром финансов.Порошенко отчитывается Байдену, что выполнил его поручение и выбил из Шокина заявление об отставке с поста Генпрокурора и просит согласовать на эту должность своего соратника Луценко.



Вообщем, полное внешнее управление Украиной во всей красе. Пикантности пленкам добавляет американская повестка. Байден - главный конкурент Трампа на предстоящих в ноябре выборах президента США. Он чуть-чуть опережает своего конкурента. Как раз на один украинский скандал)

Вот полная запись пресс-конференции Деркача.

Зеленский в среду проведет пресс-конференцию по итогам первой годовщины своего президентства. Журналистов собирают в парке Мариинского дворца. Пустят не всех. Из-за карантина.

В среду и четверг пасмурно. Без осадков.

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