Киевское метро готовится к запуску: в подземке проводят разметку дистанции

После того, как Кабинет министров планирует разрешить возобновить работу метро, в киевской подземке начали наносить пометки соблюдения дистанции между пассажирами. Об этом мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

В киевском метрополитене возле касс, турникетов и на платформе начали наносить пометки для соблюдения дистанции между пассажирами.

"Все понимают, что нам крайне необходимо восстанавливать и работу метрополитена. Потому что без этого мы не избежим транспортной проблемы в городе. Киев готовится к открытию метро. На станциях там сейчас наносят специальную разметку – у касс, турникетов, на платформах, чтобы напоминать пассажирам о необходимости соблюдать дистанцию ​​и элементарные правила безопасности", – сообщил мэр Киева.

Также Виталий Кличко напомнил, что общественный транспорт Киева работает по системе электронного билета. После того, как метрополитен возобновит работу, воспользоваться метро пассажиры смогут только по электронному билету.

Как сообщали Українськi Новини, в Киевской городской государственной администрации рассказали, как можно будет оплатить проезд в метро после возобновления работы.

Также в МОЗ сообщили, что киевскую подземку смогут открыть только после того, как сделают оценку эпидситуации.