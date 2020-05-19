В Минздраве рассказали, могут ли комары и мухи переносить коронавирус

В то время, как в Украине количество новых случаев коронавируса падает третий день подряд, а с наступлением теплой погоды начинается сезон комаров и мух, в Министерстве здравоохранения отмечают, что мухи и комары не переносят Covid-19.

Об этом говорится в Telegram-канале Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо" по материалам UNICEF Украины.

"Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания за этих насекомых", - говорится в нем.

Миф о коронаиврусе и комарах. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українські Новини, ранее Ульяна Супрун рассказала, можно ли заразиться коронавирусом при открытом окне, а также об основных путях передачи COVID-19.

Также она рассказала, что шанс заразиться через игнорирование советов мыть руки, не трогать лицо и соблюдать дистанцию гораздо выше, чем во время выхода на улицу или посещения магазина.

Кроме того, Комаровский дал 25 ответов на главные вопросы о коронавирусе. В частности, как не заразиться им и что нужно дезинфицировать в первую очередь.