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19 мая 2020, вторник, 19:09 736
Медицина 2020-05-19T21:00:03+03:00
Українські Новини
В Минздраве рассказали, могут ли комары и мухи переносить коронавирус

В Минздраве рассказали, могут ли комары и мухи переносить коронавирус

Ярина Вацяк
Комары, Коронавирус, мухи, Covid-19, пути передачи
Комар. Фото: pixabay
Комар. Фото: pixabay

В то время, как в Украине количество новых случаев коронавируса падает третий день подряд, а с наступлением теплой погоды начинается сезон комаров и мух, в Министерстве здравоохранения отмечают, что мухи и комары не переносят Covid-19.

Об этом говорится в Telegram-канале Министерства здравоохранения "Коронавирус_инфо" по материалам UNICEF Украины.

"Домашние мухи и комары не переносят коронавирус. По крайней мере за всю эпидемию COVID-19 нет ни одного подтвержденного случая заболевания за этих насекомых", - говорится в нем.

Миф о коронаиврусе и комарах. Инфографика: МинздравМиф о коронаиврусе и комарах. Инфографика: Минздрав

Как сообщали Українські Новини, ранее Ульяна Супрун рассказала, можно ли заразиться коронавирусом при открытом окне, а также об  основных путях передачи COVID-19.

Также она рассказала, что шанс заразиться через игнорирование советов мыть руки, не трогать лицо и соблюдать дистанцию гораздо выше, чем во время выхода на улицу или посещения магазина.

Кроме того, Комаровский дал 25 ответов на главные вопросы о коронавирусе. В частности, как не заразиться им и что нужно дезинфицировать в первую очередь.

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