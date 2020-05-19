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19 мая 2020, вторник, 17:55 46
Экономика 2020-05-19T18:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке укрепилась шестой день подряд

Гривна на межбанке укрепилась шестой день подряд

Надежда Комендантова
Гривна, Курс гривны, НБУ, Межбанк, курс на межбанке
Курс гривны.
Курс гривны.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после после укрепления в понедельник на 3 коп. во вторник укрепился на 3 коп. до 26,55 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,51-26,54 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,48-26,51 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,54-26,58 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 11,83% с 23,74 UAH/USD до 26,55 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 мая, на 6,70 коп. до 26,5710 UAH/USD.

 

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