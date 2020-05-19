Гривна на межбанке укрепилась шестой день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после после укрепления в понедельник на 3 коп . во вторник укрепился на 3 коп. до 26,55 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,51-26,54 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,48-26,51 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,54-26,58 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 11,83% с 23,74 UAH/USD до 26,55 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Тем временем, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 мая, на 6,70 коп. до 26,5710 UAH/USD.