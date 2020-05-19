Гривня на міжбанку зміцнилася шостий день поспіль

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після після зміцнення в понеділок на 3 коп . у вівторок зміцнився на 3 коп. до 26,55 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,51-26,54 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,48-26,51 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,54-26,58 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 11,83% з 23,74 UAH/USD до 26,55 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 року.

Раніше повідомлялося про те, що економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 травня, на 6,70 коп. до 26,5710 UAH/USD.