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19 травня 2020, вівторок, 17:55 11
Економіка 2020-05-19T19:00:02+03:00
Українські Новини
Гривня на міжбанку зміцнилася шостий день поспіль

Гривня на міжбанку зміцнилася шостий день поспіль

Надежда Комендантова
НБУ, курс гривні, Міжбанк, Гривня
Курс гривні.
Курс гривні.

Курс гривні на міжбанківському валютному ринку після після зміцнення в понеділок на 3 коп. у вівторок зміцнився на 3 коп. до 26,55 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 26,51-26,54 UAH/USD, потім котирування знизилися до 26,48-26,51 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 26,54-26,58 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 11,83% з 23,74 UAH/USD до 26,55 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023 року.

Раніше повідомлялося про те, що економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що Національний банк України не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Тим часом, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 19 травня, на 6,70 коп. до 26,5710 UAH/USD.

 

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