Гривна на межбанке укрепилась пятый день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после после укрепления в пятницу на 6 коп . в понедельник укрепился на 3 коп. до 26,58 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,59-26,62 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,55-26,58 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,57-26,59 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 11,96% с 23,74 UAH/USD до 26,58 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 мая, на 6,86 коп. до 26,5749 UAH/USD.

Тем временем, объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 1% до 607,238 млрд гривен по состоянию на 1 мая, в то время, как в марте население массово открывало валютные депозиты.