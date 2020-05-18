Гривна на межбанке укрепилась пятый день подряд

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после после укрепления в пятницу на 6 коп. в понедельник укрепился на 3 коп. до 26,58 UAH\/USD. Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка. По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,59-26,62 UAH\/USD, затем котировки снизились до 26,55-26,58 UAH\/USD, после чего установились на уровне 26,57-26,59 UAH\/USD. С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 11,96% с 23,74 UAH\/USD до 26,58 UAH\/USD. Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 мая, на 6,86 коп. до 26,5749 UAH\/USD. Тем временем, объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 1% до 607,238 млрд гривен по состоянию на 1 мая, в то время, как в марте население массово открывало валютные депозиты.