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18 мая 2020, понедельник, 17:54 21
Экономика 2020-05-18T18:00:02+03:00
Українські Новини
Гривна на межбанке укрепилась пятый день подряд

Гривна на межбанке укрепилась пятый день подряд

Надежда Комендантова
Курс гривны, НБУ, Межбанк, курс на межбанке
Гривна.
Гривна.

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после после укрепления в пятницу на 6 коп. в понедельник укрепился на 3 коп. до 26,58 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 26,59-26,62 UAH/USD, затем котировки снизились до 26,55-26,58 UAH/USD, после чего установились на уровне 26,57-26,59 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке снизился на 11,96% с 23,74 UAH/USD до 26,58 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 мая, на 6,86 коп. до 26,5749 UAH/USD.

Тем временем, объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 1% до 607,238 млрд гривен по состоянию на 1 мая, в то время, как в марте население массово открывало валютные депозиты.

 

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