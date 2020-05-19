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19 мая 2020, вторник, 05:15 271
Финансы 2020-05-19T07:45:02+03:00
Українські Новини
Гривна выросла в цене. Курс НБУ на вторник

Гривна выросла в цене. Курс НБУ на вторник

Елена Новикова
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс доллара, Курс евро, Курс доллара к гривне, курс гривны к доллару
Курс валют
Курс валют

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 мая, на 6,70 коп. до 26,5710 UAH/USD, в то время, как в понедельник, 18 мая, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился до 26,8590 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 мая, на 4,12 коп. до 26,6380 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,3303
1 доллар США 26,5710
1 швейцарский франк 27,3660
10 иен 2,4741
10 российских рублей 3,6475
1 евро 28,7910

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

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