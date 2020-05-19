Гривна выросла в цене. Курс НБУ на вторник

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 19 мая, на 6,70 коп. до 26,5710 UAH/USD, в то время, как в понедельник, 18 мая, курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился до 26,8590 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 мая, на 4,12 коп. до 26,6380 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,3303 1 доллар США 26,5710 1 швейцарский франк 27,3660 10 иен 2,4741 10 российских рублей 3,6475 1 евро 28,7910

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023 года.

Ранее сообщалось о том, что экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что Национальный банк Украины не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.