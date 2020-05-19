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19 мая 2020, вторник, 16:08 228
Судебная власть 2020-05-19T16:17:10+03:00
Українські Новини
Офис генпрокурора открестился от причастности к интервью Гордона с террористом Гиркиным

Офис генпрокурора открестился от причастности к интервью Гордона с террористом Гиркиным

Ярина Вацяк
Интервью, Гиркин, Дмитрий Гордон, Гордон, Ирина Венедиктова, Офис Генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что Офис генпрокурора не имеет никакого отношения к интервью журналиста Дмитрия Гордона с террористом Игорем Гиркиным (Стрелковым).

Об этом она сказала Українським Новинам.

"ОГП не имеет к этому никакого отношения", - сказала она.

Таким образом, Венедиктова ответила на вопрос, согласовывал ли свою инициативу по интервью с Гиркиным Гордон.

Как сообщали Українськi Новини, бывшему "министру обороны" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Игорю Гиркину (Стрелкову) в Нидерландах, согласно данным СМИ, предъявили обвинения по рейсу МН17.

Тем временем, интервью Игоря Гиркина журналисту Дмитрию Гордону проанализируют на наличие дополнительных доказательств против России. Само интервью было инициативой только журналиста.

Ранее прокуратура Крыма заявила о намерении приобщить к материалам существующего уголовного производства в отношении депутата Государственной думы России, бывшего прокурора аннексированного Россией Крыма Натальи Поклонской интервью, которое она дала журналисту Дмитрию Гордону.

 

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