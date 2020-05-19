"Новая почта" будет возить посылки из Китая и США регулярными авиарейсами

После того, как "Новая почта" заявляла о том, что будет возить посылки из Китая грузовыми чартерами, компания экспресс-доставки рассказала о запуске решуларных авиарейсов из/в США и Китая.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"Авиарейсы на заказ "Новая почта Глобал" будут выполняться несколько раз в неделю и доставлять как отправления, экспортируемые из Украины, так и в обратном направлении - покупки, которые украинцы осуществляют в интернет-магазинах этих стран. Совместно с партнерами уже запущено 6 регулярных рейсов - пять в/из США и один в/из Китая", - говорится в сообщении.

Четыре рейса в направлении "Варшава - Нью-Йорк - Варшава" осуществляют европейские авиакомпании Lufthansa и LOT и один еженедельный прямой рейс "Киев - Нью-Йорк - Киев" - украинская авиакомпания МАУ.

Еще один еженедельный рейс из и в Китай "Новая почта Глобал" запустила в сотрудничестве с компанией SkyUp.

"Несмотря на карантин, количество заказов с каждым днем ​​увеличивается. Поэтому мы постоянно ищем новые и совершенствуем существующие способы быстрой доставки. Мы запустили регулярные рейсы с нашими постоянными партнерами Lufthansa, LOT и МАУ, а на прошлой неделе начали сотрудничество с украинской авиакомпанией SkyUp. Первый рейс этой авиакомпании уже доставил для наших клиентов 1801 посылку общим весом 17 тонн, среди которых как индивидуальные заказы, так и коммерческие грузы", - сказал СЕО "Новая почта Глобал" Юрий Беневитский.

По его словам, это лишь часть отправлений, которые "Новая почта Глобал" еженедельно доставляет в Украину из Китая.

"Из США в среднем за неделю мы доставляем около 25 000 посылок весом более 38 тонн", - заверил он.

Согласно сообщению, в первом квартале этого года количество заказов из США увеличилось в 4,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

"Такой рост обусловлен сотрудничеством с американским онлайн-магазином iHerb, которое началось год назад. Так, только за первый квартал 2020 года из этого магазина было доставлено 230 тыс. посылок общим весом 360 тонн. Выросло также и количество доставок услуги NP Shopping - за 1 квартал была доставлена 81 тыс. отправлений, что на 32% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Клиенты компании начали не только больше заказывать из-за границы, но и отправлять за границу", - говорится в сообщении.

Так, за 1 квартал 2020 года объем экспортных отправлений физических лиц вырос на 12%, а отправки бизнес-клиентов увеличились вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе, почти 78% - это посылки и грузы, 12% - документы.

Как сообщали Українські Новини, в апреле клиенты "Новой почты" увеличили на 28% количество заказов с Aliexpress.

Также "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки.

Позднее интернет-магазин Rozetka.ua, корпорация "АТБ" и логистическая компания "Новая почта" расширили на всю Украину проект доставки продуктов питания домой.

"Новая почта" - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году; почтовые отделения расположены в городах и поселках по всей стране, а большие грузовые отделения - в промышленных зонах областных центров.

Компания также работает в Грузии и Молдове.