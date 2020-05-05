"Новая почта" запустила доставку с Aliexpress

Компания экспресс-доставки "Новая почта" ввела услугу доставки с Aliexpress (Cainiao Network, Alibaba Group) с февраля.

Об этом говорится в сообщении "Укрпочты", передают Українські Новини.

В компании сообщили, что тестирование доставки с Aliexpress началось в конце декабря 2019 года, а с февраля она уже была доступна всем пользователям.

"Новая почта" отмечает, что количество заказов с Aliexpress возросло на 28% по сравнению с апрелем прошлого года.

"Рост объемов мы связываем с запуском на сайте AliExpress заказа доставки напрямую в отделение "Новой почты". Нужно лишь указать опцию AliExpress Standard Shipping и на карте выбрать ближайшее отделение", - подчеркнул директор "Новая почта Глобал" Юрий Беневитский.

Отмечается, что в среднем за день клиенты "Новой почты" заказывают около 2,6 тонн товаров только с Aliexpress.

Также "Новая почта" подчеркнула, что сейчас компания регулярно доставляет покупки чартерными грузовыми самолетами и поездом и следующий самолет ожидается уже в начале мая.

"Любимым зарубежным интернет-магазином среди украинцев продолжает быть Aliexpress, на котором выросла не только количество заказов, но и средний чек покупок. Если в карантин он составлял 6,6 долларов, то теперь он вырос до 11,6 долларов, а среди заказов украинцев увеличилось количество защитных средств и товаров медицинского назначения - маски, респираторы, термометры и др. Но самыми популярными категориями товаров остаются чехлы для телефонов, кабели, зарядные устройства, одежда, обувь, белье и биологически активные добавки", - подчеркнули в компании.

Кроме того, в "Новой почте" отметили, что за время карантина количество заказов в Житомирской области увеличилось в 2 раза.

Как сообщали Українськi Новини, "Новая почта" будет закрывать свои отделения, если в них сотрудник заболеет COVID-19. Правила гласят и о том, что в случае подтверждения подозрения на COVID-19, компания обязуется полностью заботиться о заболевшем сотруднике и членах его семьи, проживающих на одной территории.

Также "Новая почта" ввела услугу бесконтактной доставки.

Позднее интернет-магазин Rozetka.ua, корпорация "АТБ" и логистическая компания "Новая почта" расширили на всю Украину проект доставки продуктов питания домой.

"Новая почта" - оператор на рынке экспресс-доставки почтовых отправлений по Украине, созданный в 2001 году; почтовые отделения расположены в городах и поселках по всей стране, а большие грузовые отделения - в промышленных зонах областных центров.

Компания также работает в Грузии и Молдове.