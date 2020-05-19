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19 мая 2020, вторник, 15:05 75
Европа 2020-05-19T16:15:02+03:00
Українські Новини
Во Франции через неделю после открытия школ обнаружили новые случаи коронавируса

Во Франции через неделю после открытия школ обнаружили новые случаи коронавируса

Елизавета Кесельман
Франция, Европа, Коронавирус во Франции, ослабление карантина
Школа на карантине. Фото: Pixabay
Школа на карантине. Фото: Pixabay

Во Франции, несмотря на продление чрезвычайного положения, власти все же приняли решение ослабить карантин, и открыть некоторые школы. Через неделю после этого, в учебных заведениях обнаружили новые случаи коронавируса. Об этом передает CBS News.

В частности, министр образования и науки Жан-Мишель Бланкер заявил о 70 новых случаях коронавируса среди учеников и учителей, которые появились сразу после возобновления учебного процесса.

Министр отметил, что школы, где были зафиксированы инфицированные, немедленно закрыли.

На прошлой неделе во Франции открыли около 40 тысяч школ и дошкольных учреждений — примерно треть в стране. В целом на обучение вернулись около 150 тысяч учеников младших классов.

Как сообщали Українські Новини, в Ухане, который стал первым эпицентром пандемии коронавируса,  6 мая открыли школы для выпускных классов с условиями соблюдения рекомендаций.  

Кроме того, врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила о том, что учебный год в Украине будет завершен дистанционно. 

Тем временем, в Испании все школьники получат автоматически хорошие баллы за текущий семестр из-за карантина

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