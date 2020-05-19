Во Франции через неделю после открытия школ обнаружили новые случаи коронавируса

Во Франции, несмотря на продление чрезвычайного положения, власти все же приняли решение ослабить карантин, и открыть некоторые школы. Через неделю после этого, в учебных заведениях обнаружили новые случаи коронавируса. Об этом передает CBS News.

В частности, министр образования и науки Жан-Мишель Бланкер заявил о 70 новых случаях коронавируса среди учеников и учителей, которые появились сразу после возобновления учебного процесса.

Министр отметил, что школы, где были зафиксированы инфицированные, немедленно закрыли.

На прошлой неделе во Франции открыли около 40 тысяч школ и дошкольных учреждений — примерно треть в стране. В целом на обучение вернулись около 150 тысяч учеников младших классов.

Как сообщали Українські Новини, в Ухане, который стал первым эпицентром пандемии коронавируса, 6 мая открыли школы для выпускных классов с условиями соблюдения рекомендаций.

Кроме того, врио министра образования и науки Любомира Мандзий заявила о том, что учебный год в Украине будет завершен дистанционно.

Тем временем, в Испании все школьники получат автоматически хорошие баллы за текущий семестр из-за карантина