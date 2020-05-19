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19 мая 2020, вторник, 11:53 1048
Экономика 2020-05-19T13:00:03+03:00
Українські Новини
Пиком экономического кризиса в Украине будет 2 квартал 2020, – НБУ

Пиком экономического кризиса в Украине будет 2 квартал 2020, – НБУ

Ирина Николенко
НБУ, Экономический кризис, Безработица в Украине, Выход из карантина
Экономический кризис 2020. Фото: pixabay.com
Экономический кризис 2020. Фото: pixabay.com

Несмотря на то, что Украина начала первый этап выхода из карантина, страну ожидает пик экономического кризиса во втором квартале этого года. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

Как сообщили в НБУ, пик экономического кризиса в Украине будет во втором квартале этого года.

Вследствие пандемии коронавируса увеличилось количество безработных во всем мире.

Кроме того, в Украине ухудшилось состояние рынка труда: предприятия сокращают штаты, а некоторые вынуждены отправлять работников в неоплачиваемые отпуска.

Согласно сообщения, также сократилось количество вакансий на сайтах трудоустройств во всех секторах и остается существенно ниже, чем было до кризиса.

"По оценкам Национального банка, пиком экономического кризиса в Украине будет именно второй квартал. Отмена карантина, вероятно, произойдет до конца июня, а это значит, что деловая активность в скором времени оживится. Вместе с этим следует ожидать и оживления на рынке труда", – говорится в сообщение.

Также в Нацбанке отмечают, что до следующего года уровень безработицы может восстановиться до того, какой был до кризиса.

Кроме того, в НБУ считают, если проигнорировать ключевые факторы, Украину может ожидать долгосрочное развитие экономики. Среди них: низкая производительность труда, навыки рабочей силы не соответствуют требованиям работодателей, миграция, низкий уровень участия в рабочей силе (в других странах к работе привлекают большее количество женщин по сравнению с Украиной) а также старение и сокращение населения.

Как сообщали Українські Новини, эксперты рассказали, что будет с экономикой в Украине и какой будет курс доллара.

В связи карантином из-за коронавируса в Украине растет безработица, в апреле зарегистрировали 100 тысяч безработных.

Также в Офисе президента расказали, как будут выводить экономику из кризиса из-за вынужденного карантина.

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