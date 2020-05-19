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19 мая 2020, вторник, 11:37 1498
Общество 2020-05-19T13:00:03+03:00
Українські Новини
Дело о возможном взяточничестве Поворозника засекретили

Дело о возможном взяточничестве Поворозника засекретили

Ольга Фандорина
СБУ, КГГА, Коррупция, Николай Поворозник
Николай Поворозник. Фото: kyivcity.gov.ua
Николай Поворозник. Фото: kyivcity.gov.ua

Служба безопасности Украины отказалась сообщить из-за тайны досудебного расследования информацию по делу дело о возможном взяточничестве первого замглавы Киевской госадминистрации Николая Поворозника.

Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

СБУ отказалась сообщить какую-либо информацию по делу, ссылаясь на Уголовный процессуальный Кодекс и закон "О доступе к публичной информации", согласно положениям которых данные досудебного расследования не могут быть предоставлены.

В частности, СБУ не сообщила информацию о том, передано ли дело в НАБУ по подследственности.

Другая информация не уточняется.

СБУ и полиция изъяли ряд документов при обыске первого зама Кличко.

Тем временем первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник не отстранен от должности. КГГА ждет определение следственного судьи по тому, что происходило 14 апреля в кабинете Поворозника, для принятия дальнейших решений.

Тем временем мэр Киева Виталий Кличко просит Национальное антикоррупционное бюро расследовать возможную причастность первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Николая Поворозника к вымогательству взятки.

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