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19 мая 2020, вторник, 10:50 9
Lifestyle 2020-05-19T10:50:13+03:00
Українські Новини
19 мая чтят память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия

19 мая чтят память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия

Ирина Николенко
Обряды, Традиции праздника, Праздники 2020, Православные праздники
19 мая чтят память праведного Иова Многострадального. Фото: shutterstock.com
19 мая чтят память праведного Иова Многострадального. Фото: shutterstock.com

18 мая по церковному календарю праздновали День ангела Ирины, а сегодня – чтят память праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия. Українські Новини собрали народные приметы и традиции, которые можно делать в это день.

19 мая верующие почитают праведного Иова Многострадального и мученика Дионисия.

Также этот день еще называют Горошником. В этот день на огороде начинали сеять горох, а в народе говорили: "Приходи работать на белые горохи".

Если в этот день будет большая роса, стоит ожидать хороший урожай огурцов. Также это считалось знаком на хорошую погоду. Отсутствие росы передвещает дождь.

Считается, что сегодняшняя роса полезна для огородных растений.

19 мая празднуют День ангела: Денис, Иван, Василий.

Как сообщали Українські Новини, в последнее воскресенье весны, в этом году 31 мая, будут праздновать День Киева. Празднования состоятся в новом онлайн-формате.

Также, в третий четверг мая украинцы будут отмечать Всемирный день вышиванки.

Также в июне в украинцев будет 10 выходных дней в связи с двумя государственными праздниками.

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