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  • Сегодня отмечают День ангела Ирины. Лучшие поздравления в открытках
18 мая 2020, понедельник, 09:00 216
Жизнь 2020-05-18T09:04:26+03:00
Українські Новини
Сегодня отмечают День ангела Ирины. Лучшие поздравления в открытках

Сегодня отмечают День ангела Ирины. Лучшие поздравления в открытках

Анна Рудык
Поздравления, открытки, День Ангела, День Ирины
Цветы. Фото: liveinternet.ru
Цветы. Фото: liveinternet.ru

Сегодня, 18 мая, по церковному календарю именины отмечают женщины с именем Ирина. Українські Новини собрали самые милые открытки и поздравления с Днем Ирины.

Отметим, что до этого День ангела Ирины отмечали 29 апреля. Кроме 18 мая ближайшие даты именин для женщин с этим именем 26 мая, а также 10 и 17 августа, а осенью - 1 октября.

Имя Ирина в переводе с древнегреческого языка означает "мир, покой". Произошло от имени древнегреческой богини Эйрены, богини мира и покоя.

Поздравления с Днем Ирины. Фото: korali.infоПоздравления с Днем Ирины. Фото: korali.infо

День Ирины. Фото: pinterest День Ирины. Фото: pinterest

Открытка с Днем Ирины. Картинка: pinterest Открытка с Днем Ирины. Картинка: pinterest

Как поздравить Ирину с именинами. Фото: korali.infоКак поздравить Ирину с именинами. Фото: korali.infо

День ангела ИриныДень ангела Ирины

Именины ИриныИменины Ирины

Открытка с днем ангела ИриныОткрытка с днем ангела Ирины

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