Сегодня отмечают День ангела Ирины. Лучшие поздравления в открытках

Сегодня, 18 мая, по церковному календарю именины отмечают женщины с именем Ирина. Українські Новини собрали самые милые открытки и поздравления с Днем Ирины.

Отметим, что до этого День ангела Ирины отмечали 29 апреля. Кроме 18 мая ближайшие даты именин для женщин с этим именем 26 мая, а также 10 и 17 августа, а осенью - 1 октября.

Имя Ирина в переводе с древнегреческого языка означает "мир, покой". Произошло от имени древнегреческой богини Эйрены, богини мира и покоя.

Поздравления с Днем Ирины. Фото: korali.infо

День Ирины. Фото: pinterest

Открытка с Днем Ирины. Картинка: pinterest

Как поздравить Ирину с именинами. Фото: korali.infо

День ангела Ирины

Именины Ирины

Открытка с днем ангела Ирины

Как сообщали Українські Новини, астролог рассказал, какие знаки зодиака смогут избежать неприятностей 18 мая.

Ранее мы писали, что в этом году Троицу будут отмечать 7 июня и в честь праздника в украинцев будет три выходных дня. А Всемирный день вышиванки в этом году в Украине будут праздновать 21 мая.