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  • 19 травня вшановують пам'ять праведного Іова Багатостраждального і мученика Діонісія
19 травня 2020, вівторок, 10:50 8
Lifestyle 2020-05-19T13:45:04+03:00
Українські Новини
19 травня вшановують пам'ять праведного Іова Багатостраждального і мученика Діонісія

19 травня вшановують пам'ять праведного Іова Багатостраждального і мученика Діонісія

Ирина Николенко
Традиції, Народні прикмети, Православні свята, релігійні свята
19 травня вшановують пам'ять праведного Іова Багатостраждального. Фото: shutterstock.com
19 травня вшановують пам'ять праведного Іова Багатостраждального. Фото: shutterstock.com

18 травня за церковним календарем святкували День ангела Ірини, а сьогодні вшановують пам'ять праведного Іова Багатостраждального і мученика Діонісія. Українські Новини зібрали народні прикмети і традиції, які можна робити в цей день.

19 травня віряни вшановують праведного Іова Багатостраждального і мученика Діонісія.

Також цей день ще називають Горошником. В цей день на городі починали сіяти горох, а в народі говорили: "Приходь працювати на білі горохи".

Якщо у цей день буде велика роса, варто очікувати хороший урожай огірків. Також це вважалося знаком на хорошу погоду. Відсутність роси передвіщує дощ.

Вважається, що сьогоднішня роса корисна для городніх рослин.

19 травня святкують День ангела: Денис, Іван, Василь.

Як повідомляли Українські Новини, в останню неділю весни, цього року 31 травня, будуть святкувати День Києва. Святкування відбудуться в новому онлайн-форматі.

Також, в третій четвер травня українці будуть відзначати Всесвітній день вишиванки.

Також у червні в українців буде 10 вихідних днів у зв'язку з двома державними святами.

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