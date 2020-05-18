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18 мая 2020, понедельник, 20:23 13
Общество 2020-05-18T20:35:32+03:00
Українські Новини
В полиции Одессы заявили, что дом может обрушиться из-за начала застройки рядом

В полиции Одессы заявили, что дом может обрушиться из-за начала застройки рядом

Ольга Фандорина
Одесса, Полиция, Застройка, Обрушение дома
Одесский дом. Фото: dumskaya.net
Одесский дом. Фото: dumskaya.net

Причиной обвала стены жилого дома в Одессе могло стать смещение грунта. Как отметили в полиции, дом имел небольшой крен. Об этом сообщил начальник полиции Одесской области Олег Бех, передает "Думская". 

По его словам, к смещению грунта могли привести строительные работы, которые на стройплощадке вблизи с домом.

"Дом имел небольшой крен. По словам экспертов, к обрушению могло привести смещение грунта. На стройплощадке был незапертый экскаватор, но рабочий отсутствовал", - сообщил Бех.

Также в городском совете Одессы отметили, что на данный момент существует угроза полного обрушения дома. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что остальную часть здания сейчас поддерживает обвалившаяся стена.

Как сообщали Українські Новини, в Николаеве жительница многоэтажки умерла от инсульта из-за рухнувшего потолка.

Также ранее в здании полиции в Одессе обрушился потолок, пострадали два правоохранителя.

Также 5 октября в Днипре эвакуировали студентов общежития, у здания которого треснула одна из стен. Было установлено обрушение грунта примерно два на три метра с повреждением части здания общежития. Был принят ряд неотложных решений. Запрещено пребывание в общежитии. Ограждена территория в радиусе 70 метров.

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