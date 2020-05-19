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19 мая 2020, вторник, 06:30 63
Общество 2020-05-19T07:15:01+03:00
Українські Новини
Запустят наземный транспорт и откроют спортзалы: что позволят с 22 мая в Киеве

Запустят наземный транспорт и откроют спортзалы: что позволят с 22 мая в Киеве

Ирина Николенко
Виталий Кличко, Киевский метрополитен, Общественный транспорт, ТРЦ Киева, послабление карантина в Киеве
Ослабление карантина в Киеве с 22 мая. Фото: Рixabay
Ослабление карантина в Киеве с 22 мая. Фото: Рixabay

После того, как в Украине с 11 мая начался первый этап ослабления карантина, второй этап смягчения ограничений в Киеве начнется с 22 мая. Об этом мэр Киева, председатель КГГА Виталий Кличко сообщил на брифинге, передают Українськi Новини.

С 22 мая в Киеве откроют спортзалы, промрынки, магазины площадью до 1 тыс. кв. м и возобновит работу наземный общественный транспорт.

"После 22 мая столица, как и другие регионы страны, начнет следующий этап ослабления ограничений. В частности, при соблюдении регламентов и условий безопасности, начнут работать: промышленные рынки, крупные магазины площадью до 1 тыс. кв. м, спортзалы и фитнес-центры, кроме бассейнов", – сообщил Виталий Кличко.

Со слов мэра Киева, наземный общественный транспорт с 22 мая возобновите работу в обычном режиме. Количество единиц подвижного состава в Киеве наращивается постепенно.

С 25 мая киевская власть намерена возобновить работу метрополитена. В тоже время, ожидается решение правительства.

Что касается открытия торгово-развлекательных центров в Киеве, со слов Кличка, это планируется на следующем этапе. Если Кабинет Министров даст согласие на открытие метро с 25 мая, после этого правительство будет рассматривать вопрос об открытие ТРЦ.

Ослабление карантина с 22 мая. Фото: Киевская городская государственная администрацияОслабление карантина с 22 мая. Фото: Киевская городская государственная администрация

Как сообщали Українськi Новини, в Киеве разрешили возобновить работу 19 агропродовольственных рынков. Несмотря на карантинные ограничения, в столице начал работать ночной клуб "Queen". Посетители делали фото и видео, и выкладывали их в соцсетях.

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