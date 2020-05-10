Сегодня в Киеве разрешена работа 19 рынков. Полный список

После того, как с 1 мая в Украине начали открываться продуктовые рынки, 10 мая в Киеве могут работать 19 агропродовольственных рынков, которые обеспечили выполнение противоэпидемических требований.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українські Новини.

Могут работать следующие рынки:

"Феофановский" (ул. Заболотного, 48-А), рынок "Демеевский" (ООО "Манхэттен", ул. Изюмская, 1), ТРК "Базар на лесной" (ООО "Панорама-Инвест", ул. Попудренко, 65), рыночный комплекс "Маяк" (ПФ ООО "Ремонтник", ул. Попудренко, 90/2), КП "Владимирский рынок" (ул. Антоновича, 115), ООО "Печерский рынок" (Печерская площадь, 1), рынок "Иллис" (ООО "Иллис", ул. Чернобыльская, 16/80). КП "Бессарабский рынок" (Бессарабская площадь, 2), рынок "Левобережный" (ПАО "Днепровский рынок", ул. Сверстюка, 3), "Дарница" ("Днепровский рынок", ул. Попудренко, 5), ООО "Путь" (рынок "Путь", ул. Зодчих, 52/1), рынок ЧП "Колибрис" (ул. Л. Курбаса, 6), рынок "Одесский" (АОЗТ "Истерн-Трейд" (проспект Академика Глушкова, 32-38), ООО "РУИОЛ" ("Рынок "Выгуровский", ул. Бальзака, 94), рынок "Нивки" (ул. Щербакивского, 47), МЧП "Забота" (ул. Туполева, 13), ООО "ТК "Борщаговский" (рынок "Западный", ул. Депутатская, 2), рынок "Отрадненский" ("Торговый комплекс "Борщаговский", бульвар В. Гавела, 18), ООО "Цветочная Поляна" (рынок "Лукьяновский", ул. Юрия Ильенко, 1).

В КГГА напомнили, что агропродовольственные рынки столицы открывают постепенно при условии выполнения ряда противоэпидемических требований.

Так, на рынках должны обеспечить: масочный режим работников и посетителей; дистанционную термометрию на входе; недопуск на территорию рынка лиц с признаками ОРВИ; обеспечение дистанции в 3 м между торговыми местами и дистанции 1,5 м между посетителями; дезинфекцию контактных поверхностей каждые 3 часа.

Восстановить работу могут только официальные продовольственные рынки.

Кроме того, должно быть обеспечено недопущение стихийной торговли вокруг.

Действует запрет на приготовление и потребление пищи на месте продажи.

Как сообщали Українські Новини, согласно решению Кабмина, с 1 мая в Украине возобновляют работу рынки. Однако не все рынки в День труда начали работать. Так, в Киеве посетителей принимала лишь одна торговая площадка - рынок "Столичный" на Большой окружной