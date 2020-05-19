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19 травня 2020, вівторок, 06:30 9
Суспільство 2020-05-19T08:30:03+03:00
Українські Новини
Запустять наземний транспорт і відкриють спортзали: що дозволять з 22 травня у Києві

Запустять наземний транспорт і відкриють спортзали: що дозволять з 22 травня у Києві

Ирина Николенко
Мер Києва, ТРЦ Києва, Карантинні заходи, послаблення карантинних заходів
Послаблення карантину в Києві з 22 травня. Фото: Рixabay
Послаблення карантину в Києві з 22 травня. Фото: Рixabay

Після того, як в Україні з 11 травня розпочався перший етап послаблення карантину, другий етап пом'якшення обмежень в Києві розпочнеться з 22 травня. Про це мер Києва, голова КМДА Віталій Кличко повідомив на брифінгу, передають Українські Новини.

З 22 травня у Києві відкриють спортзали, промринки, магазини площею до 1 тис. кв. м. і відновить роботу наземний громадський транспорт.

"Після 22 травня столиця, як і інші регіони країни, почне наступний етап ослаблення обмежень. Зокрема, при дотриманні регламентів та умов безпеки, почнуть працювати: промислові ринки, великі магазини площею до 1 тис. кв. м, спортзали і фітнес-центри, крім басейнів", – повідомив Віталій Кличко.

Зі слів мера Києва, наземний громадський транспорт з 22 травня відновить роботу в звичайному режимі. Кількість одиниць рухомого складу в Києві нарощується поступово.

З 25 травня київська влада має намір відновити роботу метрополітену. У той час, очікується рішення уряду.

Що стосується відкриття торгово-розважальних центрів в Києві, зі слів Кличка, це планується на наступному етапі. Якщо Кабінет Міністрів дасть згоду на відкриття метро з 25 травня, після цього уряд буде розглядати питання про відкриття ТРЦ.

Ослаблення карантину з 22 травня. Фото: Київська міська державна адміністраціяПослаблення карантину з 22 травня. Фото: Київська міська державна адміністрація

Як повідомляли Українські Новини, у Києві дозволили відновити роботу 19 агропродовольчим ринкам. Незважаючи на карантинні обмеження, у столиці розпочав працювати нічний клуб "Queen". Відвідувачі робили фото і відео, і викладали їх у соцмережах.

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