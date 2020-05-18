Apple відновлює роботу своїх магазинів по всьому світу після закінчення карантину

Американська корпорація Apple, яка нещодавно випустила новий iPhone SE, відновлює роботу мережі власних магазинів, які були закриті на карантин через пандемії коронавірусу. Про це повідомляє Applesfera.

Як повідомила глава роздрібної мережі Apple Дейрдре о'браен, на сьогоднішній день в світі відкрито 100 магазинів.

Так, роботу абсолютно всіх магазинах минулого тижня відновили в Німеччині та Китаї.

Незважаючи на це, представники компанії Apple обмежили кількість своїх співробітників і контролюють дотримання встановленої дистанції між відвідувачами.

Також у компанії повідомили, що усі співробітники зобов'язані носити захисні маски, а відвідувачам без масок вони будуть надаватися. Також гостям магазинів Apple проводять скринінг температури.

Як повідомляли Українські Новини, компанія Apple заявила, що буде випускати щотижня по мільйону особових щитків для медиків.

Також Apple пожертвувала більше 20 млн медичних масок і передала їх у кілька країн світу через свою мережу поставок.

Крім того, через коронавірус п'ять найбільших технологічних компаній за один день втратили $416,63 млрд, серед яких була Apple.