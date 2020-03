Apple передаст 10 млн медицинских масок для США и несколько миллионов для Европы

Тем временем, компания Apple пожертвует более 10 млн медицинских масок для США и миллионы масок для стран Европы, которые больше всех пострадали от коронавируса. Об этом в Twitter заявил генеральный директор компании Тим Кук.

Proud to share we’ve been able to source 10M masks for the US and millions more for the hardest hit regions in Europe. Our ops teams are helping to find and purchase masks from our supply chain in coordination with governments around the world. pic.twitter.com/uTsA6eA5ks