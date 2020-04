Apple будет выпускать каждую неделю по миллиону лицевых щитков для медиков

"Наши команды по проектированию, инженерии, эксплуатации и упаковке работают с поставщиками для проектирования, изготовления и поставки защитных щитков для медицинских работников", — рассказал Кук.

Компания закупает материалы и производит маски в США и Китае. Щитки сначала будут доставлять американским медикам, а затем распространят по миру.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX