подписаться на рассылку
26.5 26.85
28.5 29
˟
18 мая 2020, понедельник, 15:12 763
Медицина 2020-05-18T17:00:04+03:00
Українські Новини
"Биофарма" начала сбор плазмы переболевших коронавирусом доноров

"Биофарма" начала сбор плазмы переболевших коронавирусом доноров

Ярина Вацяк
Кровь, Биофарма, Доноры, Covid-19, лекарства от коронавируса, Тесты на антитела к коронавирусу
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирус. Фото: freepik

Компания "Биофарма" (Белая Церковь) начала сбор плазмы переболевших коронавирусом Covid19 доноров, также компания начинает тестировать доноров на наличие антител к заболеванию в то время, как в Украине количество новых случаев коронавируса падает второй день подряд.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал председатель совета директоров и совладелец "Биофармы" Константин Ефименко, передают Українськi Новини.

"Биофарма" приступила к сбору плазмы у доноров, победивших Covid19. Уже заготовлены первые литры такой плазмы, а наш коллектив проделывает сложнейшую работу. Мы понимали, что будет нелегко. Посмотрим статистику: 4700 человек выздоровели, 40% из них старше 60 лет и не могут быть донорами, 20% не могут быть донорами по своим показаниям. Остаются 1800 человек в большой, сорокамиллионной стране, которых нужных найти, причём не всех, а добровольцев, кто готов стать донором. У меня всегда был порядок с математикой. Но тут задачка повышенной трудности", - написал он.

По словам Ефименко, "Биофарма" закупила 12 тыс. ИФА-тестов компании Roche и с 18 мая начнёт тестировать доноров на наличие антител.

"Если гипотеза подтвердится и у 5%+ доноров будут выявлены антитела, что вероятно, то необходимо начинать широкомасштабное тестирование. Тестирование одного миллиона человек. Как это организовать, пока не понимаю", - отметил он.

В начале мая Ефименко сообщил, что компания начала клинические исследования иммуноглобулина для лечения больных, у которых коронавирусная инфекция вызывает осложнения, и собрала первые объемы плазмы у доноров, которые преодолели Covid19.

"Биофарма" впервые приняла участие в международном созвоне с глобальными лидерами индустрии. (Мы сделаем все возможное, чтобы в 100 мл флаконе лекарства от Covid19 была капелька, добавленная учеными из Украины, учеными из "Биофарма")", - отметил он.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения планировало начать тестирование на антитела к коронавирусу методом иммуно-ферментного анализа (ИФА) с 18 мая.

Тем временем, в Минздраве рассказали, кому будут делать тесты на антитела к коронавирусу в первую очередь.

Больше новостей о: Кровь Биофарма Доноры Covid-19 лекарства от коронавируса Тесты на антитела к коронавирусу

ГосЧС удалось затушить пожар на заводе "Биофарма" ...
"Мафия крови" начала войну с Радуцким из-за законо...
В ООН удалось собрать 82 миллиона для жителей Донб...
Киев закупил лекарств от коронавируса на 101 милли...
С 22 мая в Киеве начнется второй этап ослабления карантина: что разрешат
В Киеве второй день подряд падает количество новых случаев коронавируса
Новости
Суд обязал Порошенко извиниться перед Шарием 17:13
"Укрзализныця" немедленно проведет новый конкурс по отбору поставщика питания для скоростных поездов, – Криклий 17:03
Светличная рассказала, что думает о децентрализации 16:59
Следственная комиссия по злоупотреблениям президентом футбольной ассоциации Павелко продолжит работу, - Григорий Мамка 16:57
В Киевской области после роста уменьшилось количество новых случаев коронавируса 16:46
больше новостей
Инвестиции в энергоэффективность позволяют снижать энергозатраты промышленности до 90%, - YASNO 13:29
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области 11:42
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Нарушение карантина в ночном клубе
В Киеве ночной клуб "Queen" проводит вечеринки, несмотря на карантин 12:29
больше новостей
После реформы Рябошапки в прокуратуре некому работать 18:58
Учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка
Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования 15:19
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Цена на электроэнергию в Украине в разы выше, чем в Европе 11:34
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
больше новостей
Минздрав разрешит открыть пляжный сезон
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok