Минздрав разрешил сократить расстояние между продавцами на рынках с 3 до 1,5 метров

Министерство здравоохранения разрешило сократить расстояние между продавцами на работающих рынках с 3 до 1,5 м при наличии защитного экрана на торговом месте.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №21 от 16 мая, передают Українськi Новини.

Согласно документу, на рынке должно быть обеспечено расстояние между рабочими местами продавцов не менее 1,5 м при условии наличия между местами торговли защитных экранов из пленки или пластика.

В случае отсутствия защитных экранов расстояние между торговыми местами должно составлять не менее 3 м.

Норма вступает в действие с 18 мая.

Как сообщали Українськi Новини, в конце апреля Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.



После каждого рабочего дня рынкам будут выдавать разрешения на продолжение работы.

14 мая Кабинет Министров разрешил работу непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.