подписаться на рассылку
26.5 26.85
28.5 29
˟
18 мая 2020, понедельник, 13:53 32
Общество 2020-05-18T14:30:02+03:00
Українські Новини
Минздрав разрешил сократить расстояние между продавцами на рынках с 3 до 1,5 метров

Минздрав разрешил сократить расстояние между продавцами на рынках с 3 до 1,5 метров

Валерия Драгомирова
Рынок, Минздрав, Карантин, Защитный экран, Торговое место
Рынок. Фото: pixabay
Рынок. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения разрешило сократить расстояние между продавцами на работающих рынках с 3 до 1,5 м при наличии защитного экрана на торговом месте.

Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача №21 от 16 мая, передают Українськi Новини.

Согласно документу, на рынке должно быть обеспечено расстояние между рабочими местами продавцов не менее 1,5 м при условии наличия между местами торговли защитных экранов из пленки или пластика.

В случае отсутствия защитных экранов расстояние между торговыми местами должно составлять не менее 3 м.

Норма вступает в действие с 18 мая.

Как сообщали Українськi Новини, в конце апреля Кабинет Министров разрешил работу продовольственных рынков при условии соблюдения ими правил, разработанных Министерством здравоохранения.


После каждого рабочего дня рынкам будут выдавать разрешения на продолжение работы. 

14 мая Кабинет Министров разрешил работу непродовольственных рынков при условии соблюдения санитарно-эпидемических мер безопасности по принципу работы продовольственных магазинов.

Больше новостей о: Рынок Минздрав Карантин Защитный экран Торговое место

С 22 мая в Киеве начнется второй этап ослабления карантина: что разрешат
В Киеве второй день подряд падает количество новых случаев коронавируса
Новости
Почти 6,5 тыс выездов совершили аварийщики "Днепропетровскгаза" с начала карантина 14:39 Пресс-релиз
Очередь на Троещине. Фото: Facebook/ Киев Оперативный
В Киеве утром образовалась огромная очередь на остановке автобуса 14:37
Меркель и Макрон выдвинули инициативу по выходу ЕС из коронакризиса 14:36
Ситуация с коронавирусом в 8 областях не позволяет запустить общественный транспорт, - Офис Президента 14:30
Минздрав разрешил сократить расстояние между продавцами на рынках с 3 до 1,5 метров 13:53
больше новостей
Инвестиции в энергоэффективность позволяют снижать энергозатраты промышленности до 90%, - YASNO 13:29
Рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли из Галичины 15:01
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
Киево-Святошинский район лидирует по количеству заболевших коронавирусом. Данные по районам Киевской области 11:42
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
больше новостей
Рекомендованый МОН учебник установил, что белорусы – не славяне, а французы, испанцы и евреи, вероятно, вышли из Галичины 15:01
После реформы Рябошапки в прокуратуре некому работать 18:58
Учебник географии для 8 класса авторства Петра Масляка
Скандально прославившийся учебник географии Масляка поспешно удалили с сайта Минобразования 15:19
Морковь на свалке. Фото: Andrew Havand
Видео дня: Тонны моркови фермер выбросил на свалку под Киевом 16:19
Прогноз плачевный: МАУ закрыла продажи билетов до июля 23:47
больше новостей
Минздрав разрешит открыть пляжный сезон
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok