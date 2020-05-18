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18 мая 2020, понедельник, 13:26 51
Экономика 2020-05-18T14:30:03+03:00
Українські Новини
НБУ продолжает укреплять гривну. Курс нацвалюты на 19 мая

НБУ продолжает укреплять гривну. Курс нацвалюты на 19 мая

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, Курс гривны на завтра
Курс гривны
Курс гривны

Пока доллар продолжает падать, Национальный банк повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 19 мая, на 6,86 коп. до 26,5749 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 18 мая, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 15 мая на 4,99 коп. до 26,8590 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,73 коп. до 26,5394 UAH/USD.

Ранее экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023.

Также экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что НБУ не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Тем временем гривна подорожала после выходных: официальный курс валют от НБУ.

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