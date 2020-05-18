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18 мая 2020, понедельник, 10:50 22
Экономика 2020-05-18T11:00:01+03:00
Українські Новини
Доллар продолжает падать после выходных. Курс валют на 18 мая

Доллар продолжает падать после выходных. Курс валют на 18 мая

Анна Рудык
Курс гривны, Курс валют, курс доллара, Курс евро
Курс доллара
Курс доллара

В понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 15 мая на 4,99 коп. до 26,8590 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,73 коп. до 26,5394 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 1,06 коп. до 28,5216 UAH/EUR, курс продажи понизился на 3,12 коп. до 29,0171 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,5394 26,8590 28,5216 29,0171 3,15 3,72
Максимальный 26,7000 27,3000 28,7500 29,6000 3,53 5,00
Минимальный 26,4500 26,7000 28,2500 28,7500 2,50 3,54

Как сообщали Українські Новини, экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023.

Также экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что НБУ не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Тем временем гривна подорожала после выходных: официальный курс валют от НБУ.

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