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18 мая 2020, понедельник, 05:15 22
Экономика 2020-05-18T05:45:01+03:00
Українські Новини
Гривна подорожала после выходных: официальный курс валют от НБУ

Гривна подорожала после выходных: официальный курс валют от НБУ

Надежда Комендантова
Гривна, НБУ, Валюта, Курс валют, Официальный курс
Гривна.
Гривна.

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 мая, на 4,12 коп. до 26,6380 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15-17 мая, на 1,05 коп. до 26,6792 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,3891
1 доллар США 26,6380
1 швейцарский франк 27,3631
10 иен 2,4894
10 российских рублей 3,6143
1 евро 28,7677

Как сообщали Українські Новини, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7%.

Тем временем в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 14 мая на 3,69 коп. до 26,9119 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,05 коп. до 26,5989 UAH/USD.

Также эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.



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