Гривна подорожала после выходных: официальный курс валют от НБУ

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 18 мая, на 4,12 коп. до 26,6380 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 15-17 мая, на 1,05 коп. до 26,6792 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,3891 1 доллар США 26,6380 1 швейцарский франк 27,3631 10 иен 2,4894 10 российских рублей 3,6143 1 евро 28,7677

Как сообщали Українські Новини, Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7%.

Тем временем в пятницу курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 14 мая на 3,69 коп. до 26,9119 UAH/USD, курс покупки – понизился на 2,05 коп. до 26,5989 UAH/USD.

Также эксперты банковской сферы прогнозируют, что в мае могут быть колебания на валютном рынке. Это связано с глобальным кризисом из-за пандемии коронавируса.





