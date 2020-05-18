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18 травня 2020, понеділок, 13:26 15
Економіка 2020-05-18T14:30:03+03:00
Українські Новини
НБУ продовжує зміцнювати гривню. Курс гривні на 19 травня

НБУ продовжує зміцнювати гривню. Курс гривні на 19 травня

Анна Рудык
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні
Курс гривні
Курс гривні

Поки долар продовжує падати, Національний банк підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 19 травня, на 6,86 коп. до 26,5749 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ підвищив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 18 травня, на 3,80 коп. до 26,6435 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 15 травня на 4,99 коп. до 26,8590 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,73 коп. до 26,5394 UAH/USD.

Раніше економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023.

Також економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що НБУ не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Тим часом гривня подорожчала після вихідних: офіційний курс валют від НБУ.

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