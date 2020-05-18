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18 мая 2020, понедельник, 13:02 683
Мир 2020-05-18T14:30:04+03:00
Українські Новини
В Китае назвали предварительную причину смерти посла в Израиле

В Китае назвали предварительную причину смерти посла в Израиле

Елизавета Кесельман
Китай, Посол, Израиль, Дипломат, смерть чиновника
Город Тель-Авив. Израиль. Фото: pixabay
Город Тель-Авив. Израиль. Фото: pixabay

Власти Китая, ссылаясь на свои источники, назвали предварительную причину смерти посла Китая в Израиле, который был найден мертвым в своей резиденци 17 мая, в окрестностях Тель-Авиве, в городе Герцлия. Об этом передает издание Синьхуа.

По данным ведомства, результаты заключения показали, что экс-посол Китая в Украине Ду Вэй умер по причинам, связанным с его состоянием здоровья.

В ведомстве заявили, что детали смерти Ду Вэя требуют дальнейшего уточнения.

При этом Министерство иностранных дел пока не комментирует информацию о смерти своего посла Китая в Израиле.

Как сообщали Українські Новини,  экс-посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса.

Тем временем, Китай заявил, что готов к международному расследованиюпроисхождения коронавируса.

Кроме того, в Судане неизвестные пытались убить дипломата Соединенных штатов Америки. Отмечалось, что попытка покушения была предпринята неизвестным лицом. По машине дипломата был открыт огонь, когда он возвращался домой.

Суданская полиция начала расследование инцидента, чтобы определить, можно ли "нападение назвать терроризмом".

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