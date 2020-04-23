В Судане неизвестные пытались убить дипломата США

Судан считается одной из самых небезопасных стран. Ранее в Южном Судане правительственные войска заживо сжигали людей. В четверг, 23 апреля в столице Судана городе Хартуме на американского дипломата была совершена попытка покушения. Об этом сообщает Anadolu.

Как передает ведомство, на условиях анонимности дипломатический источник агентства сообщил, что попытка покушения была предпринята неизвестным лицом. По машине дипломата был открыт огонь, когда он возвращался домой.

Также сообщается, что после стрельбы официальный представитель Соединенных Штатов потерял контроль над своим автомобилем.

Суданская полиция начала расследование инцидента, чтобы определить, можно ли "нападение назвать терроризмом".

В рекомендациях Государственного департамента США о поездках в Судан до пандемии коронавируса указано, что Вашингтон советует своим гражданам "пересмотреть поездки в Судан из-за преступности, терроризма, гражданских беспорядков, похищений людей и вооруженных конфликтов".

Также было указано правительственным служащим в северо-восточной африканской стране использовать бронированные машины для официальных поездок.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Судане приговорили к казни 27 силовиков за убийство учителя.

Кроме того, в январе 2020 года в Судане разбился самолет.