У Китаї назвали попередню причину смерті посла в Ізраїлі

Влада Китаю, посилаючись на свої джерела, назвала попередню причину смерті посла Китаю в Ізраїлі, який був знайдений мертвим у своїй резиденції 17 травня, в околицях Тель-Авіву, в місті Герцлія. Про це передає видання Сіньхуа.

За даними відомства, результати укладення показали, що екс-посол Китаю в Україні Вей Ду помер з причин, пов'язаних з його станом здоров'я.

У відомстві заявили, що деталі смерті Ду Вея вимагають подальшого уточнення.

При цьому Міністерство закордонних справ України поки не коментує інформацію про смерть свого посла Китаю в Ізраїлі.

Як повідомляли Українські Новини, екс-посол Ірану у Ватикані та Єгипті помер від коронавірусу.

Тим часом, Китай заявив, що готовий до міжнародного розслідуванняпоходження коронавірусу.

Крім того, у Судані невідомі намагалися вбити дипломата Сполучених штатів Америки. Зазначалося, що спроба замаху була зроблена невідомою особою. По машині дипломата був відкритий вогонь, коли він повертався додому.

Суданська поліція почала розслідування інциденту, щоб визначити, чи можна "напад назвати тероризмом".