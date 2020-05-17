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17 мая 2020, воскресенье, 22:57 101
Мир 2020-05-17T23:03:18+03:00
Українські Новини
В Израиле нашли мертвым китайского посла, который ранее был послом в Украине

В Израиле нашли мертвым китайского посла, который ранее был послом в Украине

Ярина Вацяк
Китай, Израиль, посол Китая, смерть посла
Тель-Авив. Израиль. Фото: pixabay
Тель-Авив. Израиль. Фото: pixabay

Китайский посол в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в воскресенье, 17 мая, в своей резиденции в окрестностях Тель-Авива, городе Герцлия.

Об этом официальный представитель израильской полиции Мики Розенфельд сообщил в комментарии агентству AFP, пишет DW.

Он также добавил, что полиция ведет расследование обстоятельств смерти посла.

Перед назначением в Израиль 57-летний Ду Вэй занимал должность посла Китая в Украине.

По данным местной газеты "Гаарец Дэйли", в начальных сообщениях говорилось, что сотрудники нашли Ду Вэя мертвым в его постели и никаких признаков насилия обнаружено не было.

Согласно сообщению службы первой медицинской помощи, на которое ссылается газета, причиной смерти, вероятно, мог стать сердечный приступ.

Как сообщали Українські Ноивини, экс-посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса.

Тем временем, Китай заявил, что готов к международному расследованию происхождения коронавируса.

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