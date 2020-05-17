В Израиле нашли мертвым китайского посла, который ранее был послом в Украине

Китайский посол в Израиле Ду Вэй был найден мертвым в воскресенье, 17 мая, в своей резиденции в окрестностях Тель-Авива, городе Герцлия. Об этом официальный представитель израильской полиции Мики Розенфельд сообщил в комментарии агентству AFP, пишет DW. Он также добавил, что полиция ведет расследование обстоятельств смерти посла. Перед назначением в Израиль 57-летний Ду Вэй занимал должность посла Китая в Украине. По данным местной газеты "Гаарец Дэйли", в начальных сообщениях говорилось, что сотрудники нашли Ду Вэя мертвым в его постели и никаких признаков насилия обнаружено не было. Согласно сообщению службы первой медицинской помощи, на которое ссылается газета, причиной смерти, вероятно, мог стать сердечный приступ. Как сообщали Українські Ноивини, экс-посол Ирана в Ватикане и Египте умер от коронавируса. Тем временем, Китай заявил, что готов к международному расследованию происхождения коронавируса.