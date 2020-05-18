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  • Конгресс США начал новое расследование против Трампа из-за увольнения генинспектора
18 мая 2020, понедельник, 12:00 178
Америка 2020-05-18T12:30:02+03:00
Українські Новини
Конгресс США начал новое расследование против Трампа из-за увольнения генинспектора

Конгресс США начал новое расследование против Трампа из-за увольнения генинспектора

Елизавета Кесельман
США, Конгресс, Расследование, Майк Помпео, Дональд Трамп, Трамп, Стив Линик
Дональд Трамп. Фото: Белый дом
Дональд Трамп. Фото: Белый дом

В то время, как в Германии президента США Дональда Трампа сравнили с "бактерией для НАТО" из-за ослабления Североатлантического альянса, в Конгрессе США против действующего президента Америки начали новое расследование в связи с увольнением чиновника из Государственного департамента, который расследовал деятельность государственного секретаря Майка Помпео. Об этом сообщает Радио Свобода.

Отмечается, что сообщение о расследовании 16 мая появилось на следующий день после того, как Трамп объявил, что намерен уволить генерального инспектора Госдепартамента США Стива Линика. В Конгрессе сделали предположение, что Линик, начал расследование правонарушений самим секретарем Помпео, что спровоцировало столь рисковые меры со стороны Трампа.

В частности, Линик расследовал жалобы касаемо злоупотребления Майком Помпео своими полномочиями, а именно, работой подчиненных, прося их выполнять личные поручения, в частности покупать еду и присматривать за его собакой. В рамках своего расследования демократы потребовали, чтобы администрация Трампа передала документы, связанные с увольнением Линика, а также информацию о расследовании.

Отмечается также, что Линик стал третьим уволенным от апреля Дональдом Трампом чиновником, который изучал вероятные неправомерные действия власти. Экс-прокурор Линик был назначен бывшим президентом США Бараком Обамой для контроля над расходами и выявлением каких-либо злоупотреблений в Государственном департаменте.

Как сообщали Українські Новини, бывшего главу штаба Трампа Манафорта перевели под домашний арест из-за коронавируса.

Кроме того, бывший вице-президент и будущий официальный кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что, по его мнению, Трамп попытается отложить президентские выборы, которые должны состояться в ноябре 2020 года, однако сам президент эти слова опроверг. 

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