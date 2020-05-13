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13 мая 2020, среда, 19:31 197
Политика мира 2020-05-13T20:30:02+03:00
Українські Новини
Бывшего главу штаба Трампа Манафорта перевели под домашний арест из-за коронавируса

Бывшего главу штаба Трампа Манафорта перевели под домашний арест из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
США, Пол Манафорт, Дональд Трамп, Суд над Манафортом, Коронавирус в США, Арест Пола Манафорта
Пол Манафорт. Фото: Vanity Fair
Пол Манафорт. Фото: Vanity Fair

Бывший глава предвыборного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт, приговоренный на 7,5 лет тюрьмы, переведен под домашний арест из-за опасения относительно коронавируса в амриканских СИЗО. Об этом передает ABC News. 

Ведомство, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Манафорт был освобожден в среду утром, а его адвокат подтвердил данную информацию, но комментировать ситуацию в деталях отказался. 

Как сообщали Українські Новини, 71-летнего Манафорта отправили за решетку в июне 2018 года, где он отбывает наказание в виде лишения свободы на срок свыше семи лет по обвинениям, связанным с расследованием спецпрокурора Роберта Мюллера.

Перед судом Пол Манафорт просил суд уменьшить срок тюремного заключения.

Перед этим суд США уличил Манафорта в намеренной лжи следователям.

В сентябре 2018 Манафорт согласился сотрудничать со следствием и признал вину в заговоре против США.

Но Трамп посчитал, что обвинения Манафорта не связаны с заговором с Россией.

Известно, что политтехнолог Манафорт продолжал работал в Украине в 2018 после того, как ему объявили обвинения.

Также стало известно, что Манафорт потратил более $11 млн на лоббирование интересов Януковича и Партии регионов в США.

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