Конгрес США почав нове розслідування проти Трампа через звільнення генінспектора

В той час, як у Німеччині президента США Дональда Трампа порівняли з "бактерією для НАТО" через послаблення Північноатлантичного альянсу, в Конгресі США проти чинного президента Америки почали нове розслідування у зв'язку із звільненням чиновника з Державного департаменту, який розслідував діяльність державного секретаря Майка Помпео. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що повідомлення про розслідування 16 травня з'явилося на наступний день після того, як Трамп оголосив, що має намір звільнити генерального інспектора Держдепартаменту США Стіва Лініка. У Конгресі зробили припущення, що Лінік, почав розслідування правопорушень самим секретарем Помпео, що спровокувало такі ризикові заходи з боку Трампа.

Зокрема, Лінік розслідував скарги стосовно зловживання Майком Помпео своїми повноваженнями, а саме, роботою підлеглих, просячи їх виконувати особисті доручення, зокрема купувати їжу і наглядати за його собакою. В рамках свого розслідування демократи зажадали, щоб адміністрація Трампа передала документи, пов'язані з звільненням Лініка, а також інформацію про розслідування.

Відзначається також, що Лінік став третім звільненим від квітня Дональдом Трампом чиновником, який вивчав ймовірні неправомірні дії влади. Екс-прокурор Лінік був призначений колишнім президентом США Бараком Обамою для контролю над витратами і виявленням яких-небудь зловживань у Державному департаменті.

Як повідомляли Українські Новини, колишнього главу штабу Трампа Манафорта перевели під домашній арешт за коронавіруса.

Крім того, колишній віце-президент і майбутній офіційний кандидат у президенти США Джо Байден заявив, що, на його думку, Трамп спробує відкласти президентські вибори, які повинні відбутися в листопаді 2020 року, однак сам президент спростував ці слова.