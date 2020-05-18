Германия назвала Трампа "бактерией для НАТО" из-за ослабления Североатлантического альянса

Один из депутатов фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцени обвинил президента Соединенных штатов Дональда Трампа в разрушительном воздействии на НАТО, сравнив его с "бактерией". Об этом передает издание Bild.

Отмечается, что Трамп воспринимает европейцев, как врагов. Такие выводы немецкий чиновник сделал из-за ослабления Североатлантического альянса.

Он также отметил опасность новой американской ядерной доктрины, которая предусматривает возможность превентивного использования ядерных сил.

Ранее депутат требовал вывода ядерных вооружений США из Германии, из-за чего подвергся критике со стороны партии ХДС/ХСС и главы МИД ФРГ Хайко Мааса.

Однако Мюцених объяснил, что его призыв не связан с желанием ослабить НАТО.

Как сообщали Українські Новини, в 2015 году Украина возобновила участие в программе НАТО.

В 2017 году НАТО предоставило Украине оборудование для спутниковой связи.

Также ранее НАТО учредили создание штабов в 6 странах Центральной и Восточной Европы,

а The Wall Street Journal заявлял, что Путин начал раскалывать Североатлантический альянс.