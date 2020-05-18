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  • США звинувачує Китай у поширенні коронавірусу через туристів
18 травня 2020, понеділок, 11:26 11
Світ 2020-05-18T12:00:02+03:00
Українські Новини
США звинувачує Китай у поширенні коронавірусу через туристів

США звинувачує Китай у поширенні коронавірусу через туристів

Елизавета Кесельман
США, Китай, Коронавірус, звинувачення Китаю
Китай.США. Фото: pixabay
Китай.США. Фото: pixabay

Радник президента Сполучених штатів по торговельній політиці Пітер Наварро пред'явив звинувачення владі Китаю в тому, що вони дозволили туристам подорожувати по світу, знаючи про епідемію коронавірусу у світі. За його думку, саме це і призвело до поширення коронавіруса. Про це повідомляє ABC News.

Як зазначає чиновник, нульовий пацієнт з'явився в Ухані в листопаді.

"Китайці, прикриваючись Всесвітньою організацією охорони здоров'я, два місяці приховували вірус, а потім відправили сотні тисяч китайців на літаках в Мілан, Нью-Йорк і по всьому світу, щоб посіяти його", - сказав Наварро.

Він підкреслив, що не вважає дії китайської влади навмисними, проте відзначив, що КНР могли вжити низку заходів для запобігання поширенню інфекції за межами Уханя.

Як повідомляли Українські Новини, раніше США подали в суд на Китай за нанесення шкоди від коронавірусу.

Крім того, Нью-Йорк подав в суд на ВООЗ за "недбале ставлення" до пандемії коронавірусу.

Тим часом, державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив про наявність значної кількості доказів того, що коронавірус почав поширюватися з лабораторії в китайському Ухані.

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