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18 мая 2020, понедельник, 09:35 111
Мир 2020-05-18T10:30:03+03:00
Українські Новини
Количество больных коронавирусом в мире превысило 4, 7 млн. Данные 18 мая

Количество больных коронавирусом в мире превысило 4, 7 млн. Данные 18 мая

Валерия Драгомирова
Коронавирус в мире, Распространение коронавируса, Статистика по коронавирусу
Коронавирус в мире. Фото: pixabay
Коронавирус в мире. Фото: pixabay

В то время, как ученые обещают, что вакцина от коронавируса не будет дорогой, в понедельник, 18 мая, в мире зарегистрировано 4 716 931 случаев заражения коронавирусом, 1 734 631 из них выздоровели, 315 244 – умерли.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса.

На первом месте по количеству больных коронавирусом находится США. Тут коронавирусом заразились 1 486 757 человек, выздоровели - 272 265, умерли - 89 562.

На втором месте Россия. Здесь уже 281 752 больных новым вирусом. Выздоровели - 67 373, умерли - 2 631 человек.

244 995 человек заболели коронавирусом в Великобритании. Выздоровели - 1058, умерли - 34 716.

На четвертом месте по количеству случаев Covid-19 оказалась Бразилия с 241 080 зараженными. Выздоровели - 94 122, умерли - 16 122.

На пятом месте находится Испания. Здесь заболели 230 698, выздоровели - 146 446, умерли - 27 563.


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Кроме того, в Украине с 18 мая может быть запущено тестирование на антитела к коронавирусу COVID-19. 

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