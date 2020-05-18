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  • Рубль начал дорожать в начале недели. Курс российской нацвалюты на 18 мая
18 мая 2020, понедельник, 11:00 83
Экономика 2020-05-18T13:15:04+03:00
Українські Новини
Рубль начал дорожать в начале недели. Курс российской нацвалюты на 18 мая

Рубль начал дорожать в начале недели. Курс российской нацвалюты на 18 мая

Анна Рудык
курс рубля, курс рубля к гривне, курс рубля в Киеве, курс рубля в Украине
Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

Пока доллар и евро продолжают падать, в понедельник, 18 мая, средний курс покупки наличного рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля в пятницу, 15 мая, повысился и составляет 3,15 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Тем временем средний курс продажи в понедельник повысился на 1 копейку и составляет 3,72 гривен за 10 рублей.

Курс рубля в обменниках Киева по состоянию на 18 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,15 3,72
Максимальный 3,53 5,00
Минимальный 2,50 3,54

Как сообщали Українські Новини, в понедельник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 15 мая на 4,99 коп. до 26,8590 UAH/USD, курс покупки понизился на 5,73 коп. до 26,5394 UAH/USD.

Ранее экономисты назвали главные риски для украинской экономики и спрогнозировали курс гривны до 2023.

Также экономист Михаил Кухар прогнозирует, что до конца года доллар продержится в курсовом значении 27 грн+/-50 коп. при условии, что НБУ не сыграет в прошлогоднюю ревальвацию и не укрепит курс к 25 UAH/USD на лето и осень.

Тем временем гривна подорожала после выходных: официальный курс валют от НБУ.

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