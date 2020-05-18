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18 травня 2020, понеділок, 11:00 10
Економіка 2020-05-18T12:00:02+03:00
Українські Новини
Рубль почав дорожчати на початку тижня. Курс російської нацвалюти на 18 травня

Рубль почав дорожчати на початку тижня. Курс російської нацвалюти на 18 травня

Анна Рудык
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Курс рубля. Фото: pixabay
Курс рубля. Фото: pixabay

Поки долар і євро продовжують падати, в понеділок, 18 травня, середній курс купівлі готівкового рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в п'ятницю, 15 травня, підвищився і становить 3,15 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Тим часом, середній курс продажу в понеділок підвищився на 1 копійку і становить 3,72 грн за 10 рублів.

Курс рубля в обмінниках Києва станом на 18 травня:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,15 3,72
Максимальний 3,53 5,00
Мінімальний 2,50 3,54

Як повідомляли Українські Новини, у понеділок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 15 травня на 4,99 коп. до 26,8590 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,73 коп. до 26,5394 UAH/USD.

Раніше економісти назвали головні ризики для української економіки і спрогнозували курс гривні до 2023.

Також економіст Михайло Кухар прогнозує, що до кінця року долар протримається у курсовому значенні 27 грн+/-50 коп. за умови, що НБУ не зіграє в торішню ревальвацію і не зміцнить курс до 25 UAH/USD на літо і осінь.

Тим часом гривня подорожчала після вихідних: офіційний курс валют від НБУ.

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