Когда начнется второй этап выхода из карантина и что разрешат украинцам

С 11 мая в Украине начался первый этап ослабения карантина. Власти приняли решение открыть парки, скверы, парикмахерские и салоны красоты, маникюрные салоны, летние площадки кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом, работу общепита на вынос, музеи и библиотеки.

О том, что предусматривает второй этап ослабления и когда он может начаться, расскажут Українські Новини.



Зеленский сообщил, что ввести второй этап ослабления карантина планируют с 22 мая.



Что разрешат





бытовое обслуживание населения;

обучение в выпускных классов в школах, подготовка к ВНО;

функционирование заведений общественного питания (обслуживание на вынос);

работа кинотеатров под открытым небом, спортзалов и фитнес-центров (с ограничениями и без бассейнов);

поселение в отели;

спортивные соревнования, в которых принимают участие не более 50 человек и без зрителей.

Второй этап выхода из карантина. Инфографика: Кабмин

Как сообщали Українські Новини, по словам премьер-министра Шмыгаля, карантин продлят и после 22 мая.



Кроме того, что предусматривают все 5 этапов Кабмина.