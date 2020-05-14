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14 мая 2020, четверг, 10:25 88 Инфографика
Общество 2020-05-14T10:45:02+03:00
Українські Новини
Когда начнется второй этап выхода из карантина и что разрешат украинцам

Когда начнется второй этап выхода из карантина и что разрешат украинцам

Валерия Драгомирова
Коронавирус, Выход из карантина, Смягчение карантина, Второй этап выхода из карантина
Карантин. фото: freepik
Карантин. фото: freepik

С 11 мая в Украине начался первый этап ослабения карантина. Власти приняли решение открыть парки, скверы, парикмахерские и салоны красоты, маникюрные салоны, летние площадки кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом, работу общепита на вынос, музеи и библиотеки.

О том, что предусматривает второй этап ослабления и когда он может начаться, расскажут Українські Новини.

Зеленский сообщил, что ввести второй этап ослабления карантина планируют с 22 мая. 

Что разрешат

  • бытовое обслуживание населения;
  • обучение в выпускных классов в школах, подготовка к ВНО;
  • функционирование заведений общественного питания (обслуживание на вынос);
  • работа кинотеатров под открытым небом, спортзалов и фитнес-центров (с ограничениями и без бассейнов);
  • поселение в отели;
  • спортивные соревнования, в которых принимают участие не более 50 человек и без зрителей.

 

Второй этап выхода из карантина. Инфографика: КабминВторой этап выхода из карантина. Инфографика: Кабмин

Как сообщали Українські Новини, по словам премьер-министра Шмыгаля, карантин продлят и после 22 мая

Кроме того, что предусматривают все 5 этапов Кабмина

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