За прошедшие сутки в Украину вернулись более 500 человек

581 пассажир прибыл в Украину специальными и чартерными авиарейсами из Швейцарии, Таиланда, Германии, Азербайджана и Турции, после того, как 13 мая спецрейсами из Нидерландов и Греции вернулись 287 украинцев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял 5 пассажирских чартерных и специальных рейсов. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 581 человека, прибывших самолетами из Женевы, Бангкока, Франкфурта, Баку и Анкары", - сказано в нем.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира.

Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.

Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие.

Из числа прибывших граждан - 167 человек согласились и отправились на обсервацию.

Все остальные пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Внесение гражданами необходимой информации в мобильный приложение "Дій вдома" пограничники проверили во время паспортного контроля.

Отмечается, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 16,2 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, 10 мая в Украину вернулись больше 500 украинцев.

Также 9 мая из Кувейта домой вернулись 46 украинцев.