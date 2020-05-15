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15 мая 2020, пятница, 15:00 8
Общество 2020-05-15T15:13:13+03:00
Українські Новини
За прошедшие сутки в Украину вернулись более 500 человек

За прошедшие сутки в Украину вернулись более 500 человек

Елена Новикова
Госпогранслужба, Франкфурт, Женева, Баку, Бангкок, Анкара, обсервация, самоизоляция, Спецрейс, Дій вдома, Спецрейсы для эвакуации
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ
Госпогранслужба. Фото: пресс-служба ГПСУ

581 пассажир прибыл в Украину специальными и чартерными авиарейсами из Швейцарии, Таиланда, Германии, Азербайджана и Турции, после того, как 13 мая спецрейсами из Нидерландов и Греции вернулись 287 украинцев.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки аэропорт "Борисполь" принял 5 пассажирских чартерных и специальных рейсов. Всего пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили 581 человека, прибывших самолетами из Женевы, Бангкока, Франкфурта, Баку и Анкары", - сказано в нем.

В обязательном порядке пограничники провели температурный скрининг каждого пассажира.

Лиц с повышенной температурой тела не обнаружено.

Также ни один из пассажиров не жаловался на плохое самочувствие.

Из числа прибывших граждан - 167 человек согласились и отправились на обсервацию.

Все остальные пассажиры установили мобильное приложение "Дій вдома" и обязались находиться на самоизоляции по указанным в нем адресам.

Внесение гражданами необходимой информации в мобильный приложение "Дій вдома" пограничники проверили во время паспортного контроля.

Отмечается, что всего за прошедшие сутки пограничники оформили на въезд в Украину и на выезд из Украины 16,2 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, 10 мая в Украину вернулись больше 500 украинцев.

Также 9 мая из Кувейта домой вернулись 46 украинцев.

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